Tiniként megfogadták, ha 50 évesen szinglik lesznek, összeházasodnak - megtették

Bizony-bizony, a szerelem olykor nagyon türelmes...

Ennek a párnak a története forgatókönyvért kiált, hiszen ilyen dolgok legtöbbször csak a romantikus filmekben történtek. Kimberley Dean és Ron Palmer története így nem is csoda, hogy hamar bejárta a világsajtót, miután kimondták a boldogító igent.

És hogy miért is olyan különleges az ő történetük? Az egész közel négy évtizede, egészen pontosan 38 éve kezdődött. Kimberly és Ron gimiben közeli barátok voltak és egy ideig együtt is jártak, majd a más-más osztályba járó fiatalok útjai elváltak. Az évek alatt azonban sosem szakadt meg köztük teljesen a kapcsolat. A páros a 30-as éveiben pedig megfogadta, hogyha ötvenévesen mindketten egyedülállóak lesznek, összeházasodnak. Bizonyára nem ők az egyetlenek, akik fiatalon hasonlót fogadtak meg, ők viszont tartották is magukat a szavukhoz.

Később mindketten megházasodtak, Palmer hét évig volt együtt a feleségével, Kimberley pedig 1998-ban vált el a férjétől, akitől két gyermeke született, Kayla és Konner.

Azt persze bevallottan egyikük sem gondolta soha, hogy egyszer tényleg egymás mellett kötnek ki. Addig, amíg Kimberly két évvel ezelőtt, egészen pontosan 36 évvel az első randijuk után fel nem emlegette azt.

“Mi mindig befejeztük egymás mondatait, és jót nevettük a másik bolond viccein. Tulajdonképpen olyanok vagyunk, mint a jing és a jang” – nyilatkozta a nő, aki a mai napig is alig hiszi, hogy fel merte hozni a témát. Ron először hezitált, nem akarta elrontani a köztük lévő szoros barátságot, de aztán rá kellett jönnie, hogy még mindig erős érzései vannak gimis szerelme iránt. A férfi 2017 szilveszterén kérte meg Kimberley kezét, az esküvőt pedig június elsején tartották.

Amikor az egyik újságíró megkérdezte tőlük, változott-e valami a kapcsolatukban az elmúlt 40 évhez képest, ezt válaszolták:

“Igazából, minden nagyjából ugyanolyan. Kivéve, hogy még boldogabbak vagyunk!”