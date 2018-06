Pippa Middleton sokkal szerencsésebb, mint nővére, Katalin hercegné

Kiderült, hogy a két testvér terhessége nem is lehetne különbözőbb.

Április végén körbejárta a sajtót a hír, miszerint Katalin hercegné húga, a 34 éves Pippa Middleton várandós. Pippa tavaly májusban mondta ki az igent a milliomos üzletember, James Matthews-nak, akik a hírek szerint első gyermeküket várják.

Pippa Middleton és férje, James Matthews. Fotó: Getty Images

Ezt most a Waitrose magazinnak írt cikkében a kismama is elismerte, aki gömbölyödő pocakját pár hete már nem tudja elrejteni a kíváncsi szemek elől.

“Nagyon szerencsés vagyok, hiszen a 12 hetes ellenőrzésig sikerült úgy eljutnom, hogy egyszer sem küzdöttem reggeli rosszulléttel.” – vallotta be Pippa, aki ezek szerint sokkal szerencsésebb mint nővére, aki mindhárom csemetéjével megszenvedte az első pár hónapot. Az erős émelygéssel és kiszáradással járó állapota miatt a hercegné több nyilvános programját is lemondta az áprilisban megszületett kis Lajos herceg születése előtt, Saroltával pedig még kórházi kezelésre is szüksége volt.

Pippa a Roland Garroson már gömbölyödő pocakkal jelent meg. Fotó: Getty Images

Pippa azonban majd kicsattan, és mivel fanatikus sportrajongó, az edzéseit sem hagyta abba. Rengeteg könyvet és cikket olvasott arról, mivel tesz jót magának és a babának, így szinte biztos benne, hogy hamar feljönnek majd rá a szülés után a régi farmerek.