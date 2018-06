Most bárki megveheti a Beckham házaspár hercegi esküvőn viselt ruháját

Természetesen a jó ügy érdekében kerülnek kalapács alá a szettek.

Meghan hercegné és Harry herceg májusi esküvőjén meglepően sok híresség lehetett jelen, köztük Victoria és David Beckham. Az egykori Spice Girls énekesnő egy visszafogott fekete darabban érkezett, míg férje frakkot viselt a ceremónián, mely ruhadarabok a lehető legnemesebb céllal hamarosan kalapács alá kerülnek.

David Beckham (@davidbeckham) által megosztott bejegyzés, Jún 7., 2018, időpont: 6:43 (PDT időzóna szerint)

A házaspár közösségi oldalaikon és az Omaze honlapján hívta fel a különleges aukcióra a figyelmet, és azt remélik, hogy rekordáron ütik majd le ruháikat, az összeg ugyanis a manchesteri terrortámadásban érintett családokon segítene.

A Beckham házaspár a hercegi esküvőn. Fotó: Getty Images

“Hogy mi is támogathassuk a The We Love Manchester Emergency Alapítványt és a manchesteri események érintettjeit, Victoria és én összefogtunk, így most a tiétek lehet az esküvői szettünk” – olvasható David felhívásában.