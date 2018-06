Titokban ismét férjhez ment Beyoncé

Beyoncé és Jay-Z úgy tűnik, hogy ismét férj és feleség. A pár közös turnéja, az On The Run II nyitóestéjén mutatta meg a nagyközönségnek, hogy nemrégiben megújították esküvői fogadalmukat. Cardiff Principality stadionjában óriás kivetítőn játszottak be egy rövid videofelvételt a ceremóniáról, mely egyértelműen nem a 2008-as menyegzőn készült. Az alkalmat minden bizonnyal áprilisi házassági évfordulójuk adta, mely nem mellesleg a tizedik volt.

Beyonce and Jay Z apparently renewed their vows without any of us knowing, the sneaky lovebirds #OTRII https://t.co/5MME16MsZH

— Metro Entertainment (@Metro_Ents) 2018. június 7.