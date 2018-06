Ez a jóképű művészeti vezető csavarta el Jennifer Lawrence fejét

Egy közös barát hozta össze az első randit.

Egy hete még az a hír járta, hogy a 27 éves Jennifer Lawrence ismét egy párt alkot a 47 éves rendezővel, Darren Aronofskyval, miután együtt jelentek meg a BAM-gálán. Ez a feltételezés azonban nem igazolódott be, lévén a színésznő mellett egy új férfi tűnt fel.

Jennifert a napokban többször is a Gladstone Gallery 33 éves művészeti vezetőjével, Cooke Maroney-val látták, a minap pedig lesifotók is készültek róluk New Yorkban. Az utcán legtöbbször kifejezetten szigorú arccal sétálgató színésznő a feltételezett új kedves oldalán ezúttal szinte ragyogott, Cooke többször is megnevettette a tavaly ősz óta szingli Jennifet.

A Page Six információi szerint a párt Lawrence egyik barátnője, Laura Simpson boronálta össze, akinek láthatóan igaza volt abban, hogy összeillenek. Még csak pár hete találkozgatnak egymással, így még szó nincs komoly kapcsolatról, de mint látható, élvezik egymás társaságát.