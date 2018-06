Hihetőre sikerült Bradley Cooper és Lady Gaga szerelme - itt a Csillag születik előzetese

A régóta várt mozi minden nézőjére hatással lesz.

Lady Gaga nem csak kreativitási, de komoly belső bizonytalansággal is küzd A Star Is Born (Csillag születik) című film 2018-as remake-jében, melynek másik sztárja az alkoholista country énekest alakító Bradley Copper. A színésznek eddig nem voltak énekes szerepei, amit az első előzetest látva már nagyon sajnálunk.

A film, melyben Cooper élete azonnal megváltozik, amint találkozik Ally-vel, Gaga karakterével, egyben a színész első rendezői debütálása is. Az új feldolgozásért eredetileg Clint Eastwood kezdett el lobbizni és meg is szerezte Beyoncét a női főszerepre, míg a férfi főszerepet Leonardo DiCaprio, Will Smith, Tom Cruise és Christian Bale is visszautasította. A filmet várólistára tették, így Beyoncé visszalépett. Három évvel ezelőtt aztán a filmstúdió bejelentette, hogy Bradley Cooper igent mondott a felkérésre, Lady Gaga szereplése pedig 2016 augusztusára lett biztos.

A film nagyon ígéretes, már ez az alig több, mint két perc is komoly hatással van az emberre. Az eredetileg 1937-es mozit, melynek főszereplői, Fredric March és Janet Gaynor voltak, október ötödikén mutatják be Amerikában, hazai premier dátumról egyelőre nincs hír.