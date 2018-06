Rihanna ráunt a boldogságra - darabokra törte milliomos pasija szívét

Az énekesnő egy év után vetett véget kapcsolatának.

Rihanna ismételten szingli. Ő és a szaúdi Toyota cég második embere, Hassan Jameel nemrégiben szakítottak, de ha pontosan akarunk fogalmazni, Riri egyszerűen dobta a milliárdost.

“Vége van, Rihanna összetörte Hassan szívét. De ő mindig ezt teszi, rendszeresen összetöri a férfiak szívét. Egyszerűen megunta, gyakorta egyszerűen csak elege lesz a férfiakból”- nyilatkozta a barbadosi énekesnő egyik ismerőse.

Rihanna a Vogue magazin legújabb számában még azt nyilatkozta, hogy nagyon is komoly a kapcsolata és mint mondta, kedvesének hála teljesen máshogyan látja a világot.

“Általában lelkiismeret furdalásom van, ha magánéletem is van, de nem most, most olyan valakivel találkoztam, akiért megéri” – vallotta be az énekesnő, aki pár hete vélhetően még nem sejtette, hogy egyszerűen ráun a boldogságra.

A pár egy évig volt együtt, mely idő alatt egy nyilvános eseményen sem vállalták fel egymást, és csak is egy-két lesifotó készült róluk.