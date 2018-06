Bella Hadid reagált a plasztikai beavatkozásairól szóló szóbeszédre

Interjúban üzent a kritizálóinak.

Bella Hadid, szupermodell nem tartotta magában mit is gondol az őt ért kritikákról a feltételezett plasztikai műtéteivel kapcsolatban.

Bella Hadid. Fotó: Abaca Press

A 21 éves manöken az InStylenak adott interjújában reagált:

„Az emberek azt hiszik, hogy ezt is meg azt is megcsináltattam magamon. Tudod mit? Át is világíthatják az arcomat, még egy szájfeltöltéstől is félek, nem akarnám tönkretenni a kinézetemet.”

Bella nem állt itt meg, azt is elárulta, hogyan viseli, hogy az interneten folyton csak bántják:

„Ki szoktam kapcsolni a telefonomat, és emlékeztetem magam arra, hogy csak a körülöttem lévő emberek véleménye fontos számomra. Rájöttem már arra, hogy az emberek, ha akarnak, így is úgy is utálni fognak, és ez ellen nem tehetek mást, csak hogy szeretem és elfogadom önmagamat.”