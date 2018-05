Angelina Jolie jelmezben szelfizett a Demóna forgatásán

A színésznő három év után tért vissza a kamerák elé.

Angelina Jolie-val és Elle Fanninggel elkezdődött a Demóna című Disney-mesefilm folytatásának forgatása a londoni Pinewood Stúdióban.

Elle Fanning (@ellefanning) által megosztott bejegyzés, Máj 29., 2018, időpont: 10:34 (PDT időzóna szerint)

Fanning, aki a filmben Demóna (Jolie) lányát alakítja, kedden Instagram oldalán több közös képet posztolt magukról. Az egyiken Jolie a forgatáshoz készülődve már Demóna jellegzetes fekete szarvait viseli.

A folytatás négy évvel az eredeti film sikere után készül, bár a Disney már három éve bejelentette, hogy nekilátnak a második résznek.

Az Oscar-díjas Jolie utoljára 2015-ben szerepelt a filmvásznon: volt férjével, Brad Pitt-tel játszott A tengernél című melodrámában. Ezt követően a First They Killed My Father című kambodzsai népirtásról szóló filmet rendezte. Tavaly a Deadline.com filmes portálnak arról beszélt, hogy válása egy időre távol tartotta a filmszerepektől.

A Demóna folytatásában Fanning Aurora hercegnőt alakítja, akit Demóna még csecsemőkorában elvarázsolt. A folytatásban Michelle Pfeiffer, Lesley Manville, Chiwetel Ejiofor, Ed Skrein és Harris Dickinson is szerepel.

A forgatókönyvet Linda Woolverton, Jez Butterworth, Micah Fitzerman-Blue és Noah Harpster írta, a produkció rendezője a norvég Joachim Ronning.