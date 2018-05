Valakinek 27,4 millió forintnyi dollárt ért ez a 125 éves farmer

Majdnem 100 ezer dollárt (27,4 millió forintot) fizetett egy farmergyűjtő egy 125 éves Levi Straussért.

A hajdani vadnyugatról származó, eredeti farmert 2016-ban nem sikerült elárverezni, most azonban már egy délkelet-ázsiai rajongó gyűjteményét gyarapítja.

Daniel Buck Soules, a Daniel Buck aukciósház képviselője elmondta, hogy az ár megközelítheti a Levi Strauss-rekordot, ám a magán adásvételi szerződés szabályai szerint titokban kell tartaniuk a pontos összeget és a vevő kilétét, lakhelyét.

Az új tulajdonos a május 15-i vásárlás előtt elküldte egy munkatársát Portlandbe, hogy megvizsgálja a ruhadarabot. A nadrágot 1893-ban vette magának Solomon Warner arizonai kereskedő, a hajdani vadnyugat legendás figurája. A kék farmer szövetét New Hampshire-ben állították elő, a nadrágot a Levi’s San Franciscó-i varrodájában készítették.

