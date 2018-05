Ryan Reynolds elárulta, miért adott fiú nevet a lányának

Egy igazán megható történet kerekedett ki Ryan vallomásából.

Ryan Reynolds és Blake Lively 2014-ben született kislánya a James nevet kapta, ami fiú névként az egyik leggyakrabban használt keresztnév, lányoknál azonban ritka, akár a fehér holló. A sztárpár eddig nem indokolta meg választását,egészen mostanáig.

Ryan Reynolds, Blake Lively és két kislányuk múlt decemberben. Fotó: MTI/EPA

A Deadpool sztárja és édesapja, James nem ápoltak közeli kapcsolatot egymással, egészen 2011-ig, amikor Ryan megismerkedett mostani feleségével Blake-kel. Ő volt az, aki összehozta apát és fiát, amiért Ryaan azóta is nagyon hálás gyermekei anyjának, hiszen édesapja négy évvel később elvesztette évekig folytatott harcát a Parkinson-kórral. A pár az ő emlékére nevezte el a kislányt a nagypapáról.

Blake korábban a People magazinnak mesélt nevelési elveikről, a most négyéves lányuk például az anya elmondása szerint nem lát még különbséget saját maga és egy kisfiú között. Nemi megkülönböztetés nélkül nevelik Jamest és a kis Inezt is, aki most egyéves.