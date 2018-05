Jön az új Star Wars mozi - Boba Fett is saját filmet kap

James Mangold írja és rendezi a Star Wars-univerzumból ismert Boba Fettnek szentelt különálló filmet – osztotta meg értesülését a The Hollywood Reporter.

James Mangold is writing and will direct a #StarWars standalone movie on Boba Fett.

IT'S OFFICIALLY IN THE WORKS! pic.twitter.com/xYPqgfvjlp

— Star Wars Stuff (@starwarstuff) 2018. május 24.