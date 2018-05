Erzsébet királynő fél évnyi kemény tanulásra ítélte Meghan hercegnét

Meghan Markle-ból múlt szombaton hivatalosan is sussexi hercegné lett, ami azt jelenti, hogy ezentúl nem teheti nyilvánosság előtt keresztbe a lábát, nem adhat autogramot, nem viselhet feltűnő körömlakkot sem, és ez csak néhány és vélhetően nem is a legfontosabb azon szabályok és viselkedési előírások közül, melyet a királyi család tagjaként elvárnak tőle.

Meghan Markle gets Queen's special adviser: Samantha Cohen, 49, the Queen's assistant private secretary, had given… https://t.co/qmsIOaOyXW

— 360MediaX (@360mediaX) 2018. május 24.