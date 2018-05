Meghan hercegné első hivatalos eseményén sógornőjét utánozta

Visszafogott, decens és persze elegáns volt, szettjéhez pedig látszólag Katalin hercegnétől vett ihletett.

Mielőtt még a friss házasok, Harry herceg és Meghan hercegné nászútra utaznának és célba vennék Hawaiit, Malawit, Namibiát és a Seychelle-szigeteket, megrendeztek egy kiemelkedően fontos hivatalos eseményt, melyen illő volt részt venniük.

Meghan hercegné és Harry herceg első hivatalos megjelenése az esküvő után. Fotó: Getty Images

Kedden jelenlétükkel támogatták Harry édesapját, Károly herceget és feleségét Kamilla hercegnét a trón várományosának 70. születésnapja alkalmából rendezett jótékonysági kerti partin. Bár Károly novemberben született, kerek születésnapját számos eseménnyel ünnepli a királyi család, köztük ezzel az ünnepséggel.

Katalin hercegné első kerti partiján 2012-ben. Fotó: Getty Images

És, hogy hogyan is írhatnánk le, Meghan Markle stílusát, mint sussexi hercegné? Ő az új Katalin! Legalábbis első választása, a londoni Goat Fashion halvány rózsaszín ruhája alapján, melyhez púder árnyalatú magassarkút, sőt, harisnyát is választott, nagyon is hasonlít sógornője egyik korábbi szettjéhez. A Philip Treacy márkájú kalap és a Katalin védjegyévé vált clutch táska pedig csak még inkább hasonlatossá teszi megjelenését Vilmos feleségének elő kertipartin viselt ruhájához.

Meghan és apósa látszólag jó viszonyt ápol egymással. Fotó: Getty Images

Meghan egyébként csupa mosoly volt a rendezvényen, és láthatóan apósával is nagyon jó viszonyt ápol, amikor Harryt megkörnyékezte egy dongó, ők ketten kifejezetten jól mulattak.