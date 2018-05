Anthony Hopkins nem tudja, van-e unokája, de nem is érdekli

A legenda ridegen nyilatkozott széthullott családjáról.

Sir Anthony Hopkins közel húsz éve nem beszélt már a most 48 éves lányával, Abigaillel, aki a színész egyetlen gyermeke. Erről maga Hopkins nyilatkozott nemrégiben a BBC Lear király feldolgozása kapcsán, de a családi dráma ma már nincs rá hatással.

Anthony és Abigail Hopkins. Fotó: Getty Images

“Fogalmam sincs, hogy van-e unokám, de az emberek olykor szakítanak. Családok bomlanak fel, és ilyenkor egyszerűen folytatod az életed. Így vagy úgy, engem nem érdekel. Tudom, ez rideg, de az élet is az.” – vallotta be a színész, akinek lánya már évekkel ezelőtt Harrisonra változtatta a családnevét, saját jogán szeretett volna ugyanis érvényesülni, ami sikerült is neki. Sikeres színésznő és színházi rendező lett belőle.

Abigailt édesanyja, Petronella Barker nevelte fel, aki a Hannibal sztárjának elő felesége volt. A pár 1972-ben vált el, lányuk ekkor még csak 4 éves volt. A 90-es években aztán apa és lánya megpróbálta rendezni a kapcsolatát, van két közös filmjük is, az Árnyékország és a Napok romjai, viszonyuk azonban még inkább megromlott.

“A gyerekek egyszerűen nem mindig szeretik az apjukat, és nem is kell, hogy szeressük egymást” – vallja Hopkins.