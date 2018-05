Egymásba szeretett a tehetségkutató első és második helyezettje

Ilyenre az American Idolban még nem volt példa.

A friss American Idol-győztes a húszéves iowai énekesnő, Maddie Poppe lett. Azonban még ennél is nagyobbat szólt az a bejelentés, amit riválisával, a tizennyolc éves georgiai Caleb Lee Hutchinsonnal tettek a műsor alatt.

Szerelmespár eddig is volt ebben a szériában, hiszen a szintén finalista Gabby Barrett és Cade Foehner szerelme már korábban kibontakozott, de az, hogy a győztes és a második helyezett között bimbózzon valami, arra nem igazán tudunk példát hozni a múltból.

A versenyprogram szerint duettet is kellett énekeljenek a fiatalok, a friss szerelmespár pedig az Over The Rainbow eléneklése után egy különleges meglepetésben is részesült: Ryan Seacrest műsorvezető egy hawaii nyaralással lepte meg őket, ami így egy szenzációs romantikus utazássá változtatta a „nyereményt”.