Sarolta hercegnő mindenki szívét elrabolta Harry herceg esküvőjén

Összeházasodott Harry herceg és Meghan Markle, akiket mostantól Sussex hercegének és hercegnéjének fog hívni a világ.

A grandiózus eseményen olyan sztárok vettek részt, mint George és Amal Clooney, David és Victoria Beckham, Sir Elton John, Serena Williams, Oprah Winfrey és Idris Elba.

Azonban, akiket az ifjú pár után a legtöbben vártak, az a három héttel ezelőtt harmadik gyermekének életet adó Katalin hercegné és két csemetéje, Sarolta és György voltak.

Katalin egy elegáns Alexander McQueen kosztümkabátot viselt, míg lánya ruhácskáját az a Clare Waight Keller tervezte, aki az ara ruháját.

A ceremónián fontos szerepet kapott a testvér pár is. A hároméves Sarolta hercegnő volt az egyik koszorúslány, bátyja, a hamarosan ötesztendős György herceg pedig a hasonló feladatokat ellátó page boy, vagyis esküvői apród tisztségét tölthette be.

Prince George and Princess Charlotte are getting so big! #royalwedding pic.twitter.com/lIMN0lszKr

— TODAY (@TODAYshow) 2018. május 19.