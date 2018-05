Érkeznek a világsztárok a Harry herceg és Meghan Markle esküvőjére

Clooney-ék és Beckhamék már a kápolnában.

Közel 10 ezer ember gyűlt ösze Windsorban, hogy elsőként láthassák hófehérben Harry herceg menyasszonyát, az amerikai színésznő Meghan Markle-t.

Óriási a tömeg a Szent György-kápolna előtt. Fotó: Getty Images

A ceremóniára meghívott 600 vendég már szintén órák óta gyülekezik a windsori Szent György-kápolnában. Lehetett sejteni, hogy az eseményre több híresség is meghívót kapott, az azonban csak pletyka volt, hogy Amal és George Clooney is ott lesz a vendégek között.

Amal és George Clooney. Fotó: Getty Images

Végül ők voltak az első sztárpár, akik megjelentek a helyszínen, Amal egy elegáns, sárga ruhát és hozzá illő kalapot, míg George szürke öltönyt választott az alkalomra.

Őket követte nem sokkal Victoria és David Beckham. Az egykori Spice Girls énekesnő egy visszafogott fekete darabban érkezett, míg férje frakkot visel.

A Beckham házaspár. Fotó: Getty Images

Idris Elba, a Thor sztárja és barátnője, Sabrina Dhowre is megérkeztek a kápolnába, akik Serena Williams teniszcsillaggal és férjével, Alexis Ohaniannal társalogtak a fogadás alkalmával.

Idris Elba és párja. Fotó: Getty Images

Többek között olyan hírességek is jelen vannak, mint Tom Hardy, Carey Mulligan, Oprah Winfey.

Serena Williams és férje. Fotó: getty Images

A Kensington-palota – Harry londoni rezidenciája és hivatala – által szombat hajnalban közzétett 22 oldalas részletes esküvői program szerint először – közép-európai idő szerint 12:40 órakor – Harry és esküvői tanúja, vagyis bátyja, Vilmos herceg érkezik a templomhoz. Őket 12:42 órakor Károly trónörökös és felesége, Kamilla cornwalli hercegnő, majd 12:45 órakor a menyasszony édesanyja, Doria Ragland követi.

II. Erzsébet királynő 12:52 órakor lép be a kápolnába, és végül, 13:00 órakor Meghan Markle jelenik meg a templom bejáratánál.

Az idők változását jelzi, hogy a ceremónia részletes műsorrendjének tanúsága szerint Meghan Markle házassági fogadalmából egy hagyományos ígéret hiányozni fog. Harry jövendőbelije a hagyományoknak megfelelően azt megígéri, hogy amíg csak élnek, szeretni, tisztelni és védelmezni fogja férjét, gyengédséggel is elhalmozza és hűséges lesz hozzá – ám “engedelmeskedni” nem feltétlenül fog neki.

Justin Welby érsek ugyanis úgy teszi majd fel a kérdést a hercegi arának, hogy “Meghan (…) Will you love him, comfort him, honour and protect him, and (…) be faithful to him as long as you both shall live?”

A kérdésből hiányzik az anglikán esküvők menyasszonyi fogadalmának szövegében évszázadok óta szokásos “obey” – szót fogadni, engedelmeskedni – kitétel, vagyis Meghan Markle modern feleségként azt nem ígéri meg, hogy Harrynek élete végéig mindenben engedelmesen szót fogad.

Meghan Markle-lal az amerikai zene is az angol királyi esküvők ősi ceremóniájának részévé válik. A szombati templomi szertartáson az amerikai The Kingdom Choir gospelkórus is szerepel, Ben E. King, az amerikai soul néhai klasszikusának Stand By Me című dalával.