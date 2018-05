Új befejezést forgatnak a Halloweennek

A nézők nem szeretik a megválaszolatlan kérdéseket.

A tesztvetítés után újraforgatják az új Halloween végét – értesült a mindig jól informált Bloody Disgusting portál. Hogy pontosan min változtatnak, az nem szivárgott ki.

Jamie Lee Curtis. Fotó: Sipa USA

Az új film első változata állítólag úgy ért véget, hogy néhány kérdésre nem adott választ, ez pedig nagyon nem tettszett a közönségnek.

A rajongók abban azonban egészen biztosak lehetnek, hogy az új Halloween szó szerint ütős film lesz. A Jamie Lee Curtis által alakított Laurie 40 éven át készült arra, hogy a maszkos rém egyszer visszatér a nagy késsel, ezért az idők során igazi harcos vált belőle. A mostani történetben az is erősen motiválja, hogy nemcsak magát, hanem a lányát és az unokáját is meg kell védenie.

Egyébként nemcsak Curtis tér vissza, hanem az eredeti gyilkost alakító színész is, Nick Castle is. Ő egyébként inkább rendező és forgatókönyvíró, olyan sikereket jegyez, mint Az utolsó csillagharcos és a Menekülés New Yorkból.

A filmet október 25-én mutatják be a hazai mozik.