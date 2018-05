Steven Spielberg és Leonardo DiCaprio 16 év után ismét együtt dolgozik

Spielberg a Kapj el, ha tudsz című 2002-es filmjében rendezte a színészt.

Steven Spielberg és Leonardo DiCaprio ismét együtt dolgozhat: Variety.com értesülése szerint az Oscar-díjas rendező és DiCaprio is tárgyal az Ulysses S. Grant amerikai elnökről (1922-1877) szóló film elkészítéséről.

Steven Spielberg és Leonardo DiCaprio. Fotó: Getty Images

A Lionsgate stúdió tavaly kezdte előkészíteni az életrajzi drámát Ron Chernow biográfiája alapján. Az amerikai polgárháborúban az uniós hadsereg tábornokának nagy szerepe volt a konföderációs sereg legyőzésében. Abraham Lincoln elnökkel együttműködve megnyerte a kulcsfontosságú shiloh-i és vicksburgi csatát. Később két elnöki periódust (1869-1877) is töltött az Egyesült Államok 18. elnökeként, stabilizálta az ország gazdaságát és igyekezett eltüntetni a rabszolgaság utolsó maradványait is.

A Grant-film forgatókönyvét David James Kelly írja.

Spielberg a Kapj el, ha tudsz című 2002-es filmjében rendezte Leonardo DiCapriót. A színész hamarosan Quentin Tarantino Once Upon a Time in Hollywood című, az 1969-es Manson-gyilkosságokat felelevenítő thrillerében forgat Hollywoodban.

A rendező tavaly A Pentagon titkai című oknyomozó újságírói drámával indult az Oscar-díjért, majd a virtuális valóságban játszódó Ready Player One című filmjét is bemutatták. Jelenleg az Indiana Jones 5. részére készül, és a West Side Story új feldolgozását megrendezi.