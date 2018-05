Selena Gomez szemet vetett Jennifer Aniston férjére

Ráadásul úgy tűnik, érzéseik kölcsönösek.

Justin Theroux és Jennifer Aniston Valentin-nap után jelentette be, hogy különválnak útjaik, azóta pedig szinte hetente felmerül egy új név, akivel Justin állítólag vigasztalódik. Legutóbb a 25 éves fotóművész, Petra Collins töltötte be ezt a szerepet, most pedig nem más, mint Selena Gomez került a pletykák központjába.

Selena Gomez és Justin Theroux. Fotó: Getty Images

A Life & Style információi szerint több van barátságnál Selena és Justin között, akik évek óta ismerik egymást, hiszen közös a menedzserük. Bár 20 év a köztük lévő korkülönbség, állítólag szakításaik (Selena és Justin Bieber márciusban vetett véget kapcsolatának) miatt mostanában nagyon is egymásra hangolódtak, bennfentesek szerint szó szerint szikrázik közöttük a levegő.

Selena barátnőként és mentorként tekint Jenniferre. Fotó: Getty Images

A pletyka Jennifer fülébe is eljutott, aki állítólag nagyon nem örül a hírnek. Ő és Selena 2009-ben ismerte meg egymást, és azonnal közeli barátnők lettek. Ha beigazolódna, hogy elhidegült férje és Gomez között románc alakul, az számára árulás volna, mindkét fél részéről.