A 60 éves Alec Baldwin ötszörös apuka lett

Felesége, a 34 éves Hilaria kisfiúnak adott életet csütörtökön.

Ismét bővült a Baldwin család. Ez már talán nem is olyan nagy meglepetés, hiszen Alec fiatal, jógamániás párja, Hilaria évente teherbe esik. Az anyuka ezúttal is Instagramon jelentette be, hogy megérkezett negyedik gyermekük.

Hilaria Thomas Baldwin (@hilariabaldwin) által megosztott bejegyzés, Máj 17., 2018, időpont: 12:46 (PDT időzóna szerint)

“Megérkezett a kisfiunk, egyszerűen tökéletes! 3685 gramm.” – olvasható a szülőszobából posztolt fotó mellett, melyen Hilaria kezében a picivel, az oldalán pedig a büszke apukával, Aleccel látható. A baba nevét azonban a pár egyelőre nem hozta nyilvánosságra.

Hilaria Thomas Baldwin (@hilariabaldwin) által megosztott bejegyzés, Ápr 1., 2018, időpont: 8:33 (PDT időzóna szerint)

A házaspár első közös gyermeke, Carmen 2013 nyarán született, a hamarosan hároméves Rafael 2015 júniusában érkezett, Leo pedig tavaly szeptemberben töltötte be az egyet. Ebből is látszik, hogy Alec nem vesztegeti az idejét, de egy korábbi interjúból az is kiderült, neje imád terhes lenni, így nem okozott neki gondot a feszített tempó. Ha így haladnak, hamarosan egy kisebb focicsapat is összejöhet, amit a Fogd a nőt és fuss! sztárja nem is bánna.

A színésznek van már egy felnőtt lánya, a 22 éves Ireland, aki Kim Basingertől született.