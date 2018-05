Megnősül Harry herceg - hetedhét országra szóló esküvőt tart a királyi család

Az idén 34 éves Harry - Károly brit trónörökös és a néhai Diana hercegnő másodszülött fia, II. Erzsébet királynő unokája - és a 37 éves Meghan Markle amerikai színésznő eljegyzését november végén jelentették be, az esküvő szombaton lesz Windsorban, a legősibb angliai királyi rezidencián.

Harry herceg és amerikai kedvese, Meghan Markle május 19-én szombaton összeházasodik, a pár rajongói pedig már tűkön ülve várják az év legelegánsabb királyi eseményét. Mikor kezdődik a ceremónia, milyen ruhában megy férjhez a színésznő, mi lesz a kis György herceg és Sarolta hercegnő szerepe az esküvőn? Most minden felmerülő kérdésre megadjuk a választ:

A Windsori kastély, Harry herceg és Meghan Markle esküvői helyszíne

Hol és mikor rendezik az esküvőt?

Az egyházi szertartás május 19-én, szombaton helyi idő szerint délben kezdődik a windsori kastély Szent György-kápolnájában. Justin Welby canterburyi érsek adja össze a párt, a ceremónia pedig várhatóan egy órán át tart majd. A televízión közvetített esemény londoni idő szerint délben kezdődik majd, egy órával később pedig a friss házasokat hintó viszi körbe Windsor városközpontján keresztül, így bárki találkozhat velük.

A Szent György kápolna, ahol összeadják Harry-t és Meghant. Fotó: Getty Images

Hol tartják a szertartás utáni fogadást?

A hintós körmenet után Erzsébet királynő 600 vendéget vár a St George’s Hallba, a vacsorát már Harry édesapja, Károly herceg tarja a Frogmore House-ban, ahol 200 legközelebbi barát és családtag lesz jelen.

Miért nem lesz jelen az örömapa, Thomas Markle az eseményen?

Meghan édesapjáról az elmúlt napokban lesifotók jelentek meg, melyekről aztán kiderült, hogy megrendezett fotók voltak, amikért pénzt is kapott. Ezt a hétfő esti brit médiabeszámolók szerint Thomas Markle is elismerte, és közölte, hogy “nagyon kínosan” érzi magát. Esküvői részvételét állítólag azért mondta le, mert nem akar kellemetlenségeket a brit királyi családnak. Közben kiderült, hogy Thomas Markle egy hete úgynevezett csendes szívrohamot kapott, mely miatt szerdán meg is kellett műteni. Bár az apa később azt nyilatkozta, meggondolta magát és jelen szeretne lenni a nagy napon, egészségi állapota miatt nincs rá módja.

Meghan Markle és édesanyja Doria Radland. Fotó: Getty Images

Ki kíséri Meghant az oltárhoz?

Kezdetben mindenki úgy gondolta, hogy az örömanyaé, Doria Raglandé lesz eme megtisztelő szerep, a Kensington-palota azonban pénteken rövid közleményben tudatta, hogy Meghan leendő apósát, Károly herceget kérte fel a feladatra, aki persze örömmel igent is mondott.

Ki lesz Harry herceg tanúja?

Természetesen bátyja, Vilmos herceg. Harry a felkéréssel bátyja hét évvel ezelőtti gesztusát viszonozta, ugyanis Vilmos őt kérte fel tanújának Katalin hercegnővel 2011 áprilisában, a londoni Westminster-apátságban tartott esküvőjére. A testvérpár 45 perccel az egykázi ceremónia előtt érkezik majd a templomhoz, az előző éjszakát pedig az arától távol mindketten a dochesteri Coworth Park luxus szállodában töltik majd.

Harry viszonozta Vilmos korábbi felkérését. Fotó: Getty Images

Ki lesz a menyasszony tanúja?

Meghannak hivatalosan nem lesz tanúja, mivel állítólag nem tudott választani a legjobb barátnői között. Éppen ezért a hozzá közel állók mind kaptak egy különleges feladatot.

Milyen szerep jut György hercegnek és Sarolta hercegnőnek az esküvőn?

Vilmos és Katalin középső gyermeke, a hároméves Charlotte hercegnő lesz a koszorúslány, bátyja, a hamarosan ötesztendős György herceg pedig a hasonló feladatokat ellátó page boy, vagyis az esküvői apród tisztségét töltheti be a windsori Szent György kápolnában esedékes szombati ceremónián. A rájuk osztott feladat nem lesz ismeretlen számukra: mindketten ugyanilyen “beosztásban” vettek részt Katalin hercegnő húga, Pippa Middleton tavalyi esküvőjén. A testvérpárral együtt összesen hat koszorúslány és négy fiúapród vesz részt; többségük a vőlegény vagy a menyasszony keresztgyermeke.

György hercegnek és Sarolta hercegnőnek is fontos szerepe lesz az esküvőn. Fotó: Getty Images

Ki tervezi Meghan esküvői ruháját?

Megerősített információval nem rendelkezünk, de a legvalószínűbb, hogy az a divatcég készíti a ruhát a nagy napra, akiktől az ara a jegyes fotózásához is választotta a ruhát. A cég pedig nem más, mint a Ralph & Russo.

Egy csipetnyi hollywoodi glamourra lehet számítani. Fotó: MTI/EPA

Bárki elmehet a hercegi pár esküvőjére?

Csütörtöktől lezárták a windsori kastély tágabb környékét és a királyi kisváros utcáin fegyveres rendőri járőrözés kezdődött. Szombat reggel hat órától pedig a Windsorba be és kivezető utakat is lezárják, ami azonban nem jelenti azt, hogy ne köszönthetné bárki személyesen az ifjú párt. A vonatok sűrített menetrend szerint viszik a rajongókat a helyszínre, de óriási tömegre kell számítani.

A nagy nap napirendje:

A család 600 meghívott vendéget vár a windsori Szent György-kápolnába, ahova brit idő szerint 9:30-tól várják az érkezőket. A királyi család tagjai brit idő szerint 11:20-tól folyamatosan érkeznek majd a helyszínre, Harry-t és Vilmos például 11:45 várják. Erzsébet királynő lesz az utolsó, aki helyet foglal a templomban, nem sokkal Meghan bevonulása előtt. A szertatás után hintós körmenet indul, ahol a rajongók köszönthetik az ifjú párt.

A pár ugyanazon a hintón utazik majd, mint 2011-ben Katalin és Vilmos. Fotó: Getty Images

Az uralkodó által tartott első fogadás brit idő szerint 13:30-tól, délután 16:00-ig tart majd a St George’s Hallban, ami után az exkluzívabb Károly herceg által tartott vacsora a Frogmore House-ban este 7-kor veszi kezdetét. A parti után vélhetően tűzijáték szórakoztatja majd a családot és a násznépet, csak úgy, mint Vilmos herceg és Katalin hercegné esküvőjén.

Közvetíti a televízió az eseményt?

A helyszínre már felvonult a világsajtó is: az esküvőt 79 ország televíziós társaságai közvetítik élőben. A BBC One mellett, a PBS, és a CBS csatornák is élőben jelentkeznek az esküvőről, hazánkban pedig live streem segítségével, akár a Sky News vagy a PBS oldalán lehet követni az eseményeket.

Priyanka Chopra biztosan a meghívottak között van. Fotó: Sipa USA

Hírességek is kaptak meghívót a királyi esküvőre?

Bár a Kensington-palota nem erősítette meg, de a hírek szerint Sir Elton John, Serena Williams, Priyanka Chopra, a Brilliáns elmék sztárjai, Gabriel Macht, Patrick J. Adams, valamint Victoria Beckham, Emma Bunton és Geri Hallivell is kapott meghívót. Az is egyre biztosabb, hogy a Spice Girls nem, viszont Elton John fellép a lagzin.

Milyen fogásokra számíthat a násznép?

A finom ételekért felelős királyi séf, Mark Flanagan és 30 fős csapata már a hét elején elkezdte az előkészületeket az eseményre. A készülő fogásokat, mint kiderült, állva fogyaszthatja majd el a 600 fős vendégsereg. A menü körül még mindig nagy a titkolózás, de az biztos, hogy a pár személyesen is részt vett a felszolgálandó ételek kiválasztásában, melyek között szinte az összes helyben termesztett zöldségnek szerepe lesz majd.

A windsori királyi konyha megkezdte az előkészületeket Harry herceg és Meghan Markle május 19-i menyegzőjére. Fotó: Getty Images

A vendégvárás alkalmával szendvicsek és kis falatnyi fogások kerültnek majd feltálalásra, és a ceremónia utáni ebéd is ehhez hasonló állófogadás lesz, hogy a vendégek könnyeben vegyülhessenek, és hogy a pár is egyszerűbben cseveghessen a násznéppel. Ekkor kerültet felvágásra a Claire Ptak cukrász által készített bodzás-citromos esküvői torta is. A vacsorát már Harry édesapja tarja, ahol végre helyet foglalhat a 200 legközelebbi barát és családtag és elfogyaszthatja a fenséges menüt.

Ki lesz az esemény hivatalos fotósa?

Erre nem mást, mint Alexi Lubomirskit kérte fel Harry és Meghan, ő az, aki a pár eljegyzési képeit is készítette.

“Nem is részesülhettem volna nagyobb megtiszteltetésben, hihetetlenül izgatott vagyok, hogy fotózhatok ezen a történelmi napon. Hatalmas öröm volt számomra elkészíteni a jegyes fotóikat, az pedig, hogy ismét láthatom a boldogságukat, ahogyan csodálatos szerelmi történetük új fejezetébe lép, az nem is lehetne nagyobb öröm” – nyilatkozta korábban.