Pink szóhoz sem jutott a csodásan éneklő 12 éves rajongója hallatán

Már javában tart Pink Beautiful Trauma nevezetű világ körüli turnéja, melynek vancouveri állomásán igazán megható élményben volt része az énekesnőnek. Hetekkel azelőtt, hogy kanadai állomására érkezett volna, egy 12 éves kislány, Victoria Anthony Twitter oldalán arra kérte őt, hogy engedje énekelni koncertjén.

It happened! #VicAndPink #BeautifulTraumaTour thank you @Pink for making me feel I can do anything. @RogersArena @LiveNation pic.twitter.com/8hkfS4KlDt

— Victoria Anthony (@vicanthonymusic) 2018. május 13.