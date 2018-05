Simon Pegg újra azt csinálhatja, amit a legjobban szeret

A Star Trekből ismert angol színész imádja szinkronizálni az állatokat.

Bár Simon Pegget leginkább a Star Trekből ismerheti a mozinéző, de ínyencek leginkább az olyan feketehumorral átszőtt európai komédiái miatt lettek elkötelezett rajongói, mint a Haláli hullák hajnala, a Vaskabátok vagy a Rosszbarátok.

Simon Pegg. Getty Images

Pegg aztán igazi blockbusterekben is szerepet kapott, mert briliáns színész is, és erős karakterekre mindig szüksége van még egy akciófilmnek is. Így szerepelhetett a Mission Impossible Fantom protokolljában vagy A Csillagok háborúja Ébredő Erő epizódjában.

Amit azonban kevesen tudnak a 49 éves színészről, hogy nem hagyna ki egyetlen jó ajánlatot sem, ha állatokat kell szinkronizálnia vagy rajzfilmben szerepelhet. Szinkronizált már a Jégkorszak harmadik részében, a Tintin kalandjaiban, a Narnia krónikáiban és a Doboztrollokban is.

A legfrissebb információk szerint pedig a Hump nevű tevéről szóló mesében lesz egy szuper kis borz hangi megformálója.