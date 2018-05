Meghan Markle és Harry herceg trendi megoldással cselezte ki az ültetési rendet

Székekre senki ne számítson a királyi esküvőn.

Meghan Markle amerikai színésznő és Harry herceg esküvőjéig már csak napok vannak hátra, így egyre több részlet derül ki a nagy napról. Most például a finom ételekért felelős királyi séf, Mark Flanagan osztott meg néhány információt a várható ételekről, melyeket, mint kiderült, állva fogyaszthat el a 600 fős vendégsereg.

Mark Flanagan, a királyi palota séfje felügyeli a munkálatokat. Fotó: Getty Images

A jegyespár ezzel pedig egy óriási tehertől kímélte meg magát, nem kellett ugyanis ültetési tervvel bajlódniuk, ami egy ekkora tömeg esetében kínzás lett volna. A menü körül még mindig nagy a titkolózás, de az biztos, hogy a pár személyesen is részt vett a felszolgálandó ételek kiválasztásában, melyek között szinte az összes helyben termesztett zöldségnek szerepe lesz majd.

A windsori királyi konyha megkezdte az előkészületeket Harry herceg és Meghan Markle május 19-i menyegzőjére. Fotó: Getty Images

A Windsori-kastély előkelő termében, a St George’s Hallban a vendégvárás alkalmával szendvicsek és kis falatnyi fogások kerültnek majd feltálalásra, és a ceremónia utáni ebéd is ehhez hasonló állófogadás lesz, hogy a vendégek könnyeben vegyülhessenek, és hogy a pár is egyszerűbben cseveghessen a násznéppel. Ekkor kerültet felvágásra a Claire Ptak cukrász által készített bodzás-citromos esküvői torta is.

Harry herceg és Meghan Markle. Fotó: Getty Images

A vacsorát már Harry édesapja, Károly herceg tarja a Frogmore House-ban, ahol végre helyet foglalhat a 200 legközelebbi barát és családtag.