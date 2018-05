Jane Fonda a cannes-i vörös szőnyegen kapta a nyakába a lábát

Nyolcvanévesen még mindig a fitnesz koronázatlan királynője.

Talán Jane Fonda már átlépte a 8. x-et, de ez nem akadályozza meg abban, hogy tornázzon egy kicsit, ha éppen úgy tartja kedve. Hogy miért érezte szükségét annak, hogy éppen a cannes-i filmfesztivál vörös szőnyegén mutassa meg, hogy még mindig ő a fitnesz koronázatlan királynője, az rejtély, de hajlékonysága mindenkit lenyűgözött.

Jane Fonda a caness-i filmfesztiválon. Fotó: getty Images

A pillanatot ide kattintva lehet szemügyre venni.

A díva a hírek szerint a róla készült életrajzi dokumentumfilmjéhez rögzített pár promóciós jelenetet, talán ehhez lehetett szükség némi nyújtásra. A HBO gondozásában készült Jane Fonda In Five Acts című alkotás Fonda rögös útját mutatja be, hogyan is találta meg önmagát egy bonyolult apa-lánya viszony, és három férj árnyékában.

Jane mellesleg kirobbanó formájának köszönhetően állandóan forgat, sikersorozata, a Grace And Frankie nagy kedvenc, épp a napokban rendelték be az ötödik évadát. Új filmje, a Könyvklub pedig, melyben mellette Mary Steenburgen, Diane Keaton és Candice Bergen játssza a főszerepeket, május 18-án debütál az amerikai mozikban.