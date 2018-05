Helen Mirren emelt fővel tért vissza fájdalmas esése után

A Girls of the Sun premierjén egy lélegzetelállító királykék estélyiben nyűgözte le Helen Mirren a nagyérdeműt, tette ezt láthatóan kirobbanó jókedvvel, amire nem feltétlenül számíthattak a jelenlévők. A 72 éves színésznő ugyanis egy reggeli interjúról jövet váratlanul megbotlott és hasra esett.

Természetesen a lesifotósok a fél pár cipőjét elvesztő színésznőnek nem nyújtottak segítő jobbot, inkább a jó képekre hajtottak. Helent szerencsére kísérői hamar felsegítették és bár bicegett egy kicsit, jót nevetett az eseten.

Unfortunate: This isn't the first time Helen has taken a tumble, as she accidentally fell … https://t.co/iqQS18MusN via @DailyMailCeleb

