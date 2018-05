Nő a feszültség a Jurassic World 2 háza táján

A Bukott birodalomban a férfi főszereplő nagyobb gázsit kapott, mint a női.

Chris Pratt 10 millió dollárt kapott a Jurassic World: Bukott birodalom főszerepéért, míg női párja, Bryce Dallas Howard csak 8 milliót – adja hírül a tekintélyes Variety című filmes szaklap. A Business Insider gazdasági portál felhívja a figyelmet arra, hogy a két színész egyforma súllyal szerepel a franchise-ban, ezért legalábbis különös a 20 százalékos különbség Dallas rovására.

Chris Pratt és Bryce Dallas Howard. Fotó: Getty images

A BI azt is megemlíti, hogy ez újabb csapás Hollywoodnak, ahol egyre többen feszegetik, hogy a nők rendre kisebb gázsit kapnak, mint a férfiak. Legutóbb az keltett felzúdulást, hogy Mark Wahlberg 1,5 millió dollárt kapott az All the Money of the World című film 10 napos utóforgatásáért, míg a női főszereplő, Michelle Williams kevesebb, mint napi 1000 dollárt ugyanennyi munkáért. (Wahlberg erre egy alapítványnak adományozta a pluszgázsit.)

Ugyanakkor twitterezők arra hívják fel a figyelmet, hogy Chris Pratt a „star power” tekintetében lekörözi Bryce Dallas Howardot, azaz gigagprodukciók főszereplőjeként több nézőt tud a mozikba vonzani, mint kolléganője, aki még mindig felfutóban van, s ez indokolja a jelentős gázsibeli különbséget.

Pratt és Howard egyelőre nem szólalt meg az ügyben. A Business Insider mindenesetre tréfásan megjegyzi, hogy a színésznő 2 millió dolláros utókártérítést igényelhetne az első rész forgatásán elszenvedett zúzódásaiért.