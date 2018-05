Engedélyezte a királynő Harry herceg esküvőjét

Jóváhagyta Harry herceg és menyasszonya, Meghan Markle esküvőjét a brit uralkodó: Károly trónörökös és a néhai Diana hercegnő idén 34 éves másodszülött fia, II. Erzsébet királynő unokája és a 37 éves amerikai színésznő eljegyzését november végén jelentették be – a szertartás május 19-én, vagyis jövő szombaton lesz Windsorban, a legősibb angliai királyi rezidencián.

A Buckingham-palota – a királynő első számú londoni hivatala és rezidenciája – vasárnap közzétette a finom kidolgozású pergamenre cirkalmas régi angolsággal írt kézírásos jóváhagyó okmányt, amelyet a 92 éves uralkodó saját kezűleg írt alá, és pecsétjével is ellátta. Az engedély – hivatalos nevén az Instrument of Consent – korántsem puszta formalitás, a királyi házasságokat szabályozó brit törvény ugyanis kimondja, hogy a trónutódlási sor első hat helyén álló hozzátartozók házasságát az uralkodónak előzetesen jóvá kell hagynia.

II. Erzsébet brit királynő az évenkénti Windsori Királyi Lovas Versenyek egyik futamán Windsorban 2018. május 9-én (Fotó: MTI/EPA/Facundo Arrizabalaga)

Harry herceg jelenleg éppen a hatodik helyen áll a trónöröklési listán, amelyen Károly trónörökös, utána Harry bátyja, Vilmos herceg, majd Vilmos és hitvese, Katalin cambridge-i hercegnő három gyermeke, az ötéves György herceg, a háromesztendős Charlotte hercegnő és az áprilisban született Lajos herceg foglalja el az első öt helyet. A brit kormány az elmúlt években alaposan korszerűsítette a királyi család magas rangú tagjainak trónutódlását szabályozó törvényt, amelyből mindenekelőtt kikerült az a több évszázados diszkriminatív megkötés, amelynek alapján az uralkodó vagy a trónörökös fiúgyermekei a leányutódok elé kerültek a trónöröklési sorban, akkor is, ha leánytestvéreiknél fiatalabbak voltak.

Harry brit királyi herceg és menyasszonya, Meghan Markle amerikai színésznő viaszszobra a leleplezési ünnepségen Madame Tussauds londoni panoptikumában 2018. május 9-én (Fotó: MTI/EPA/Andy Rain)

II. Erzsébet királynő is csak azért ülhet 66 éve az Egyesült Királyság trónján, mert szüleinek, VI. György királynak és Erzsébet anyakirálynőnek nem voltak fiúgyermekei. A jelenlegi uralkodó egyetlen testvére a nála négy évvel fiatalabb Margit hercegnő volt, aki életének 72. esztendejében, 2002-ben elhunyt. Az új törvény alapján Charlotte hercegnő, Vilmos és Katalin leánya megtartotta negyedik helyét a trónutódlási listán azután is, hogy a minap világra jött öccse, Lajos herceg. A trónutódlási sor első hat tagjára vonatkozó házassági engedélykérési kötelem azonban, amelyet még III. György rögzített 1772-ben, továbbra is érvényes.

Eddig sem volt mindazonáltal kétséges, hogy II. Erzsébet királynő jóváhagyja Harry és Meghan Markle frigyét. Ennek első biztos jele volt, hogy a királynő november elején, az eljegyzés bejelentése előtt teán fogadta Harryt és barátnőjét a Buckingham-palotában. Az udvari protokoll alapján az uralkodó csak olyan házastársjelölteket fogad, akiknek személyét elfogadja, vagyis Meghan Markle novemberi fogadtatásának puszta ténye a házasság jóváhagyását jelző uralkodói gesztus is volt egyben.