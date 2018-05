Jennifer Garnernek van humorérzéke, ha az anyaságról van szó

Erről pedig videoklipet is készített, ami persze nagy siker.

A 46 éves Jennifer Garner, aki nem mellesleg háromgyermekes anyuka Ellen DeGeneres anyák napi műsorában mutatta be első videoklipjét.

Jennifer Garnernek egy 12 éves és egy 9 éves lánya valamint egy hatével kisfia van. A képen a kis Samuellel látható. Fotó: Rex Features

Az talkshow különkiadásában Jennifer Garner olyan oldaláról mutatkozott be, amiről eddig nem sokan ismerhették. A színésznő hangja csodás, és rappelni is ügyesen tud. A műsorban bejátszott hihetetlenül vicces felvétel óriási siker, melyben a színésznő a jó és az árnyoldalait is bemutatta az anyaszerepnek. Szó szerint dalban mondta el.

Többek között arról is beszámolt, hogy a negatív teszt ellenére rögtön tudta, hogy első gyermekével várandós, de azt is beismerte, hogy a tévhit ellenére az ő esetében minden egyes alkalommal nehezebb volt a terhesség.

Jen egy ideje egyedülálló anyuka, mivel ő és exférje, Ben Affleck a válás mellett döntöttek. Bár Ben szinte mindig közös csemetéikkel tölti a hétvégét, a hétköznapokon Garneré az apuka szerep is.

https://www.ellentube.com/video/jennifer-garner-didnt-trust-her-pregnancy-test.html