Harry herceg és Meghan Markle megtalálta az álomotthonát

Ami 21 szobájával tagadhatatlanul egy hercegi párhoz méltó a ház.

Katalin hercegné és Vilmos herceg tőszomszédságába, a Kensington-palota 1/A apartmanjába költözik be a május 19-én összeházasodó Harry herceg és Meghan Markle. A 21 szobás lakrészben korábban Richárd gloucesteri herceg és Brigitta hercegné lakott, ők azonban tavaly kiköltöztek onnan, hogy a friss házasoknak legyen egy saját fészkük.

A ház renoválása már meg is kezdődött tavaly novemberében, ugyanabban a hónapban, amikor bejelentették az eljegyzésüket. A költözés a párnak nagy változásokkal fog járni, hiszen mostani otthonuk sokkal kisebb, csupán két hálószobája, egy kis nappalija és étkezős konyhája van, így ez a fényűző, 21 hálószobával bíró ház kicsit más lesz számukra.

Meglepő, hogy a pár már most egy ekkora házba költözik, hiszen ez általában akkor válik esedékessé királyi házaspároknál, amikor már a bővülő családjukat tervezik. Ki tudja, talán most is erről lehet szó…