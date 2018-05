Spice Girls szerelésben ünnepelt a 25 éves Backstreet Boys

A lánycsapat előtt szerettek volna tisztelegni, de a tátogós produkció nem lett az igazi.

A Backstreet Boys tagjai már 25 éve jelen vannak a zenei életben, hol kisebb, hol nagyobb sikereket elérve, de az tagadhatatlan, hogy van mit ünnepelniük. Negyed évszázados évfordulós koncertjükön pedig úgy döntöttek, hogy azokat a női rajongókat ünneplik, akik ennyi évig kitartottak mellettük.

A Miamiban rendezett 90-es évekbeli tematikus parti óriási siker volt még úgy is, hogy az Emma Buntonnak öltözött Nick Carter, a Melanie Brownként rázó AJ McLean, a Victoria Beckhamként pózoló Kevin Richardson, a vörös parókában parádézó Howie Dorough, és a mindig sportos Melanie C-t megtestesítő Brian Littrell előadása inkább kínos volt, mint jó.

A fiúk a “Wannabe” és a “Say You’ll Be There” című slágerüket tátogták el, melyek után olyan dalok következtek, mint a No Doubt “Just A Girl” című száma vagy Pink “Raise Your Glass” dala.