Bella Hadid összegabalyodott exével - ismét együtt az egykori sztárpár

A csóknál nincs is szükség több bizonyítékra.

Másfél év után 2016 őszén intett búcsút egymásnak Bella Hadid és The Weeknd. Nagy dráma azonban nem volt, sem megcsalás, sem egyéb összekülönbözés, csupán kihűlt a lángolás köztük, már csak a barátság maradt.

Meg némi parázs is, ami most ismét lángol az egykori szerelmesek között. The Weeknd, aki Selena Gomezzel alkotott egy párt a Bellával való szakítás után egy cannes-i afterpartin csókolta meg a modellt, ami végképp beigazolta az együtt érkező párocskáról a találgatásokat, miszerint kibékültek.

Bella Hadid és The Weeknd. Fotó: MTI/EPA

A párt először áprilisban látták ismét egymás társaságában a Coachella zenei fesztiválon, akkor azonban képek hiányában még semmi sem volt biztos.