Oscar-jelölt színésznővel bővült a készülő Marvel Kapitány stábja

Az új képregényfilmben is sztárdömping lesz.

A négyszeres Oscar-jelölt Annette Bening is szerepel a Marvel Kapitány című képregényfilmben – értesült a The Hollywood Reporter. A produkciót Anna Boden és Ryan Fleck rendezi. A filmet Los Angeles környékén és Louisianában forgatják.

Annette Bening amerikai színésznő a The Face of Love című filmjének bemutatójára érkezik a 61. San Sebastián-i Nemzetközi Filmfesztiválon 2013. szeptember 20-án. (MTI/EPA/Juan Herrero)

A képregényfilmben Brie Larson alakítja Marvel Kapitányt: ő lesz az intergalaktikus kalandra induló Carol Danvers, a légierő pilótája, akinek DNS-e egy idegen fajéval keveredik. A karakter a Bosszúállók 4. részében is látható majd.

New ‘CAPTAIN MARVEL' Set Photos Of BRIE LARSON In Costume – https://t.co/bsvTIei1Hn pic.twitter.com/QOpYiobijA

— ComicBook NOW! (@ComicBookNOW) 2018. május 9.