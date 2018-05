Szenzációs átalakuláson esett át négy hónap alatt Missy Elliott

A kitartásnak hamar meg lett az eredménye.

A 46 éves Missy Elliott jobban néz ki, mint valaha. Ezt pedig életmódváltásának köszönheti, aminek hála már négy hónap alatt óriási változáson ment keresztül a rapper és énekesnő alakja.

“Büszkén mondhatom, hogy az elmúlt négy hónapban csak vizet ittam, elhagytam a gyümölcsleveket is, és száműztem az életemből a kenyeret. Isten a megmondhatója, ez volt a legnehezebb. Sosem volt nagy kedvencem a víz, de segített rendbe tenni a bőrömet. Visszaadta a ragyogását és energikusabb is lettem. Bárcsak a gyorsételeket is el tudnám hagyni, ez a gyengém. De ha a többi dologról le tudtam mondani, ezért is harcolni fogok! Talán havonta megengedek magamnak két muffint.” – számolt be sikereiről és mindennapi küzdelméről Missy, aki látványosan lefogyott.