Meglovasították Vasember jelmezét

Ellopták A Vasember című 2008-as szuperhősfilm főszereplőjének jelmezét.

The original #IronMan suit worn by #RobertDowneyJr’s Tony Stark was stolen from a movie prop storage facility in Los Angeles; the red and gold costume had been valued at 325,000 US dollars https://t.co/ZErTwO6u8N pic.twitter.com/XDyDujN6nO

— CGTN (@CGTNOfficial) 2018. május 10.