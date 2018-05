Váratlan fordulat: Katy Perry olajágat nyújtott Taylor Swiftnek

Hogy miért lett egymás riválisa Katy Perry és Taylor Swift? Ki emlékszik már rá! Az internet azonban nem felejt, így némi kutatás után bárki utánakereshet a történetnek, mely szerint három háttértáncoson kapott össze a két énekesnő, akiket Katy elcsábított Taylortól.

Katy Perry & Taylor Swift made peace!@TaylorSwift13 revealed on her Instagram story that @KatyPerry sent her an olive branch. The olive branch is known as a symbol of peace and victory. pic.twitter.com/pHAAV5xR7U

— Pop Crave (@PopCrave) 2018. május 8.