A szerelmes Shawn Mendesért rajong az internet

Hetekig pletykáltak róla, hogy a 19 éves Shawn Mendes és a 21 éves Hailey Baldwin egymásra talált, amit a szerelmesek a Met-gála vörös szőnyegén be is ismertek. Az pedig rögtön szemet szúrhatott a rajongóiknak, hogy Shawn mennyire odáig van modell kedveséért.

Stephen Baldwin lánya egy uszályos Tommy Hilfiger estélyibe öltöztette vonzó idomait, melyben nehéz volt a fotósok hada előtti forgolódás. A legtöbb sztárt ilyenkor designere kíséri, hogy a ruha mindig tökéletesen mutasson a képeken, Haileynek azonban nem lett volna szüksége plusz segítségre, Shawn úgy igazgatta a szoknyáját, mint aki ebből él, és arra is vigyázott, hogy a lány nehogy véletlenül elessen.

Shawn Mendes walking around and fixing Hailey’s dress so she could pose is my new fave thing. #MetGala pic.twitter.com/4LYThrwdeC

— myra (@haiIeybaldwins) 2018. május 8.