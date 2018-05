Irina Shayk és Bradley Cooper volt a Met-gála legszebb párja

Évek óta ez volt az első nyilvános közös megjelenésük.

Hogy hányan irigylik most 32 éves Irina Shayk orosz modellt, csak sejthetjük. Mint ahogy azt is, hogy hány férfiból vált ki hasonló érzelmet ugyanez a jelenet, hányan lennének most szívesen a 43 éves Bradley Cooper helyében. A pár közel három éve van együtt, de eddig még nyilvános esemény vörös szőnyegén nem vonultak együtt.

Irina Shayk és Bradley Cooper. Fotó: Getty Images

Az idei Met-gálán azonban kéz a kézben debütálták, Irina és Bradley volt a különleges este legszebb párja. Shayk egy mélyen dekoltált, arany Atelier Versace kreációt viselt, mely valósággal vonzotta tekintetet, jóképű vőlegénye pedig egy Tom Ford szmokingban volt igazi sármőr.

A pár első közös gyermeke 2017 márciusában született meg és a Lea de Seine nevet kapta. Bár a szülők nagyon óvják magánéletüket a nyilvánosság elől, kislányukat nem rejtegetik, néhány strandon és parkban sétálós délutánon már sikerült lencsevégre kapni a picit.