Kisfiút fogadott örökbe a Szex és New York színésznője

Kristin Davis már kétszeres anyuka.

Kristin Davisnek fantasztikus híre van, tovább bővült a családja. A Szex és New Yorkban Charlotte Yorkot alakító színésznő először 2011-ben adoptált, a most hétéves Gemma Rose pedig nemrégiben nagy testvér lett.

Kristin Davis. Fotó: dpa

Kristin, aki sosem volt férjnél és jelenleg is szingli, állítólag egy kisfiút fogadott örökbe a napokban, amiről Marc Malkin újságíró számolt be közösségi oldalán.

“Nagyon régóta vártam erre. Az, hogy ez a vágyam valósággá vált, még örömtelibb annál, mint sejtettem. Áldottnak érzem magam” – nyilatkozta Kristin kislánya örökbefogadása után 2011-ben.

Kristin most már kétszeresen is áldott és remélhetőleg öröméről hamarosan személyesen is beszámol majd.