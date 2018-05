Ilyen még nem fordult elő a Star Trek franchise több évtizedes történetében

Nem akárki rendezheti a legújabb részt!

Nő ülhet a rendezői székbe, végre lerántották a leplet a negyedik rész készítőjének nevéről. S.J. Clarkson nyerte meg a megtisztelő feladatot, miközben továbbra is versenyben van J.J. Abrams és Quentin Tarantino, ők azonban későbbi epizódokat készítenek majd.

S.J. Clarkson, rendező. Fotó: Getty Images

Annyi kiszivárgott már a Star Trek 4. történetéről, hogy Chris Pine karaktere, azaz Kirk kapitány időutazás során találkozik apjával, akit Chris Hemsworth alakít. Természetesen visszatér Zachary Quinto is dr. Spock szerepében. Az új epizódnak címe még nincs.

Zachary Quinto és Chris Pine az új Star Trek első részében. Fotó: UPPA

A 2009-ben újraindított Star Trek-moziszéria első három filmje összesen 1,2 milliárd dollár bevételt hozott. Clarkson tévés munkáiról ismert, többek között olyan sikersorozatok epizódjait rendezte, mint a Dexter, a Banshee, az Orange is the New Black, az Élet a Marson és a Hősök.