Gigi Hadid megszólalt kínos Vogue címlapfotója kapcsán

Ha azt mondjuk, hogy rá sem lehet ismerni, még csak finoman fogalmazunk.

Gigi Hadid nem először szerepel a híres-neves Vogue címlapján, és ahogy korábban is most is érte némi kritika a modell fotóját. Legutóbb felismerhetetlenre retusálták, mely probléma ezúttal is szembetűnő, ami azonban leginkább kiborította a közvéleményt, hogy a 22 éves modellt olyan bronzos árnyalatúra photoshoppolták, ami miatt sokak szerint színes bőrűnek tűnik az egyébként sápatag szépség.

Gigi Hadid (@gigihadid) által megosztott bejegyzés, Szept 17., 2015, időpont: 5:41 (PDT időzóna szerint)

Gigi csütörtökön reagált a megjelent képre, nyilatkozatában pedig arra kéri a negatív kommentelőket, hogy ne őt hibáztassák a végeredményért. Mint írja, neki semmilyen ráhatása nincs a kész anyagra. A bronzosítással és a photoshoppal az volt a fotós célja, hogy egy kreatív, új módon mutassa be a modellt. A Hadid lány értette a Vogue Italia koncepcióját, viszont szerinte is hagy némi kívánnivalót maga után a címlapfotó.

Vogue Italia (@vogueitalia) által megosztott bejegyzés, Máj 2., 2018, időpont: 1:56 (PDT időzóna szerint)

“Ennek ellenére szeretnék mindenkitől elnézést kérni, és azt remélem, hogy a többi magazin tanul ebből az esetből.” – írta Gigi közösségi oldalán.