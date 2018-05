Elhunyt a Playboy híres nyuszis logójának tervezője

Meghalt 93 éves korában Art Paul illusztrátor, a Playboy híres nyuszis logójának tervezője.

Felesége közlése szerint Paul szombaton hunyt el egy Chicago környéki kórházban tüdőgyulladásban.

Szabadúszó grafikus volt, amikor Hugh Hefner lapalapítóval kezdett dolgozni az 1950-es években. Ő lett a magazin első alkalmazottja.

He was Playboy’s first Art Director responsible for some of our best covers. He illustrated the Rabbit and contributed a tremendous amount to the brand. You will be missed, Art Paul. The world lost a design legend. Playboy lost a family member. pic.twitter.com/x65bgUC1uR

— Cooper Hefner (@cooperhefner) 2018. április 29.