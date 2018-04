Steven Spielberg szerint ez a film élete alkotása

A filmtörténeti remekművet 25 éves évfordulóján ismét levetítették a New York-i Beaconben.

A tizenkét Oscar-jelöléséből hetet elnyerő dráma, a Schindler listája az elmúlt negyed században is ikonikus filmként él a világban és a nézőkben. A holokauszt embertelenségét tökéletesen ábrázoló alkotást ismét leadták New Yorkban, a Beacon Theaterben, melyen részt vett többek között Steven Spielberg rendező és az egyik főszereplő, Liam Neeson is.

Stephen Spielberg. Fotó: MTI/EPA

A film utáni beszélgetés alatt a két sztár visszaemlékezései vitték a prímet. Spielberg például két régóta keringő pletykát is helyretett a filmmel kapcsolatban. „Hogy igaz-e az, hogy eredetileg Martin Scorsese rendezte volna? Igaz. És hogy Mel Gibson lett volna a főszereplő? Nem, ez nem igaz.”

„Igazán áldott és szerencsés vagyok, hogy én mesélhettem el ezt a történetet a kamerával. Most, hogy újra végigültem a filmet, elképesztően büszke vagyok rá.” – mondta meghatottan a rendező.

„Nem igazán voltam méltó erre a szerepre, és izgultam is, de pár üveg sör segített!” – ezt már az Oskar Schindler szerepét játszó Liam Neeson mesélte. „Volt egy emlékezetes jelenet az auschwitzi kapunál.

Hogy átéljem a jelentőségét, odasétált hozzám Branko Lustig producer, és ezt mondta: Látod ott azt a bódét? Oda én magam voltam bezárva. Na, ez sokkolt.” – emlékezett vissza Liam Neeson.