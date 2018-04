Elkeserítő hírrel szolgált a Trónok harca írója a rajongóknak

Hét éve készül az újabb kötet, melynek megjelenéséről nyilatkozott a napokban George R. R. Martin.

George R. R. Martin bejelentette, hogy idén már nem jelenik meg A jég és tűz dala-regénysorozat hatodik kötete, a The Winds of Winter.

A hétkötetesre tervezett A jég és tűz dala első regénye, a Trónok harca 1996-ban került a könyvesboltokba, a legutóbbi kötet, a Sárkányok tánca pedig 2011-ben.

A Trónok harca nyomán közben az HBO nagy sikerű tévésorozatot forgatott, amelynek befejező, nyolcadik évada ugyancsak jövőre várható.

Martin már hét éve dolgozik a The Winds of Winteren. Az író korábban már elismerte, hogy a lassan író szerzők közé tartozik, és számos határidőt elhalasztott már. Egy blogbejegyzésben most leszögezte, hogy 2018-ban már nem várható a hatodik rész.

Az író Tűz és vér című, ugyancsak Westerlosban játszódó könyve viszont novemberre várható. A 69 éves Martin elárulta, hogy a könyv “nem annyira regény, inkább fiktív történelem”. Az előzménytörténet a Targaryen-dinasztia hét királyának uralkodását idézi fel.

Martin nyitva hagyta a lehetőséget, hogy a tévésorozat befejező évada után az előzménykötetből is tévés adaptáció készüljön. “Senki sem tudhatja, én sem tudom megmondani” – jelentette ki.