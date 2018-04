A Rolling Stones rajongói ezt a napot biztosan bevésik a naptárukba

A teljes Stones-életmű kijön bakeliten.

Június 15-én egy speciális limitált kiadás sokkolja majd a Rolling Stones rajongóit, ugyanis The Studio Albums Vinyl Collection 1971-2016 címmel megjelenik a teljes stúdióéletmű bakeliten, azaz rendes nevén vinyl korongon.

Mick Jagger énekes, Ron Wood basszusgitáros, Keith Richards gitáros és Charlie Watts dobos, a Rolling Stones brit rockzenekar tagjai (b-j) a No Filter című európai turnéjukon adott koncertjükön Párizs Nanterre nevű elővárosában 2017. október 19-én. (MTI/EPA/Yoan Valat)

A sor a ’71-es Sticky Fingerstől a 2016-os Blue & Lonesome-ig tart, ami 15 nagylemezt fed le, és nem tartalmazza a ’71 előtti idők anyagait. Minden lemez tartalmazza az eredeti belső borítókat is, illetve némelyikhez képeslap is jár majd, a box set pedig 450 dollárba fáj majd annak, aki ezt a pakettet is a gyűjteményébe akarja illeszteni. Bónuszként jár a kiadás mellé egy letöltő kód, amennyiben valaki digitálisan is magáénak akarja tudni a remasterizált lenezeket.

Nemcsak a kiadó, hanem maga a veterán banda sem áll le: küszöbön ugyanis egy európai turné és Keith Richards ráadásul februárban új lemezt is ígért.