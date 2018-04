Rachel McAdams lehengerlő alakjával mindenkit meglepett

Februárban derült ki, hogy az utóbbi időben a nyilvánosság elől eltűnt Rachel McAdams hamarosan világra hozza első kisbabáját. Az apa kiléte, ami akkor még kérdés volt, mára már tény. Ő nem más, mint a forgatókönyvíró-producer Jamie Linden, a baba pedig már hetekkel ezelőtt világra jött.

A 39 éves színésznőt a gólyahír miatt nem várták a Tribeca Filmfesztivál vörös szőnyegére, ő végül mégsem hagyta ki A rabbi meg a lánya (Disobedience) című filmjének premierjét, melyben Rachel Weisz a partnere. A színésznő egy fodros Giambattista Valli ruhában jelent meg, melynek szoknya része nem sokat hagyott a képzeletnek. Rachelnek azonban nem is volt szüksége egy alakját kellően elfedő ruhadarabra, ugyanis meg sem látszik rajta, hogy nemrégiben szült.

Ő és kedvese, Jamie eddig még senkinek sem nyilatkozott a közös gyermekről, de a hónap elején már készült egy lesifotó a kis családról. A színésznő egy éve még így nyilatkozott az anyaságról:

EXCLUSIVE: Rachel McAdams Secretly Gives Birth To Baby Boy!

Rachel McAdams & Jamie Linder were spotted for the first time in public with their newborn son after leaving a restaurant.

More details: https://t.co/LyYqiDOSYV#Exclusive #RachelMcAdams #BabyNews #HollywoodPipeline pic.twitter.com/3oo4IKSarD

— Hollywood Pipeline (@HlywdPipeline) 2018. április 10.