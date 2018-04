A palota bejelentette, hogy ki lesz Harry herceg esküvői tanúja

Vilmos herceg lesz öccse, Harry esküvői tanúja – közölte csütörtökön a Kensington-palota.

Harry és Vilmos londoni rezidenciájának és hivatalának bejelentése szerint Vilmos megtiszteltetésnek veszi és örömmel elfogadja öccse felkérését. Az idén 34 éves Harry herceg – Károly trónörökös és a néhai Diana hercegnő másodszülött fia, II. Erzsébet királynő unokája – és menyasszonya, Meghan Markle 37 éves amerikai színésznő eljegyzését november végén jelentették be. Az esküvő május 19-én lesz Windsorban, a legősibb angliai királyi rezidencián.

The Duke of Cambridge is honoured to have been asked, and is very much looking forward to supporting his brother at St George's Chapel, Windsor on May 19th. pic.twitter.com/mQ0eh7Q0pR

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 2018. április 26.