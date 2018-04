Mint akit kicseréltek: Néma Bob 14 kilót dobott le szívrohama óta

Az orvosa 23 kilós fogyást ír elő számára, mely küzdelem felén már túl is van a híresség.

A Néma Bobot megformáló író-rendező, Kevin Smith februárban számolt be arról közösségi oldalán, hogy csodával határos módon átvészelt egy szívrohamot.

Kevin Smith stepped out to support his daughter Harley Quinn at the #AllTheseSmallMoments premiere!https://t.co/DA8StME7vV — JustJared.com (@JustJared) 2018. április 25.

Akkor a 47 éves Smith így fogalmazott: „Az orvos, aki megmentette az életem azt mondta, hogy teljesen el volt záródva az artériám. Ha nem mondtam volna le a következő két stand-up előadásomat, már nem élnék.” – ismerte el a helyzet komolyságát a sztár.

Kevin Smith még szívrohama előtt. Fotó: Getty Images

A híresség azóta felgyógyult, és a minap először mutatkozott nyilvánosan, lánya, Harley Quinn Smith új filmjének, a All These Small Moments premierjén. A 47 éves Kevin meglepően jó formában volt, mondhatnánk úgy is, hogy 14 kilós fogyásának hála, új ember lett belőle.

Smith több hónapja követi Penn Jillette diétás receptjeit és teljesen elhagyta a húst, aminek vegetáriánus lánya nagyon örül.